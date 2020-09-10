Соратники Алексея Навального называют преувеличенной информацию о значительном улучшении его состояния

Пишут об этом некоторые издания, в том числе журнал Der Spiegel.

По информации издания Spiegel и портала Bellingcat, Ведомство по расследованию уголовных преступлений земли Берлин охраняет палату оппозиционера и проводит усиленные контроли в больнице Charité. Число стражей порядка увеличено. Ранее за охрану были ответственны служба МВД ФРГ и администрация канцлера. Теперь дело передано в местное ведомство полиции.

Издание пишет, что Навальный в состоянии детально рассказать в деталях о событиях в аэропорту и на борту самолета. Его показания могут быть опасными для организаторов покушения. Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о своем желании посетить российского политика.

По информации журнала, немецкие органы безопасности считают что покушение на Навального было совершено российской спецслужбой. При отравлении был использован вариант «Новичка», который более ядовит, чем вещество, найденное после покушения на Скрипаля. Подобная субстанция может быть произведена только в специальной лаборатории в России, цитирует издание компетентных лиц из немецких органов.

Представитель министерства обороны ФРГ заявил накануне, что Навальный без сомнения был отравлен химическим боевым веществом. Это установил Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене. Отравление произошло до посадки в самолет. Навальный стал жертвой покушения, которое нарушает международную конвенцию. Поэтому правительство ФРГ передало результаты анализов лаборатории в Организацию по запрещению химического оружия, членом которой является Россия.

Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что все дальнейшие вопросы и действия будут обсуждаться с ОЗХО. Правительство ФРГ сделало все возможное и ожидает результатов расследования из России, где произошло отравление и где Навальный двое суток после этого находился на обследовании. У российской стороны есть информация, которую могут использовать международные органы. Поэтому Москва должна изъясниться по этому поводу.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш утром написала в Твиттере, что в публикациях Der Spiegel и издания «Инсайдер» содержатся неточности, но какие, не уточнила.

В Кремле называют недопустимыми намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Алексея Навального. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который считает высокой вероятность того, что атака на оппозиционного политика была организована с участием высокопоставленных российских чиновников. Также Песков отрицает, что Владимир Путин пообещал премьеру Италии Джузеппе Конте создать комиссию по расследованию отравления Навального.

Российские эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», убеждены: «ситуация развивается по худшему сценарию, грозя отношениям России с Западом новым системным кризисом, сопоставимым с 2014 годом».

Издание «Проект» приводит доказательства того, что российские силовики недобросовестно выполняют проверку после покушения на политика Алексея Навального. Журналисты вместе с одним из создателей яда «Новичок» Владимиром Углевым проанализировали маршрут оппозиционера в Томске за сутки до отравления.

Практически весь путь Навального утром 20 августа должны были зафиксировать камеры: их достаточно и отеле и в аэропорту. Но приобщены ли записи к материалам доследственной проверки, неизвестно – в МВД отвечать не стали. Из 176 человек, летевших на самолете, в ходе проверки позвонили лишь двоим. А к местному жителю, который возил Навального на своей машине накануне, поначалу пришла лишь местный участковой, которая сама была удивлена тому, что ей поручили отравление. Машину на наличие следов яда не осматривали, а в квартиру, которую в ФБК использовали для съемок фильма, делать смывы для экспертизы пришли поздно — лишь спустя неделю после госпитализации Навального. В номере политика проверку проводили, но как следует из реестра, эксперты не искали яд, а оценивали, соблюдаются ли «санитарные нормы при хранении продуктов в мини-баре». Между тем, токсиколог Владимир Углев полагает, что яд мог попасть в организм Навального за несколько часов до вылета, например, в его номере отеля.

Самолет с Навальным экстренно сел в Омске 20 августа. Местные врачи утверждают, что следов отравляющих веществ в организме политика не нашли.

Несмотря на серьезную угрозу, Алексею Навальному следует вернуться в Россию, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он также поддержал идею «умного голосования», предложенную Алексеем Навальным.