Мариинская больница в Петербурге объявила набор добровольцев для испытания вакцины от COVID американской компании МSD

Мариинская больница в Санкт-Петербурге объявила набор добровольцев для испытания вакцины от коронавируса американской компании МSD. Участниками исследования могут стать люди в возрасте от 18 лет, которые не были заражены коронавирусом и не прививались от этой инфекции, – сообщается на странице медучреждения в социальной сети ВКонтакте.