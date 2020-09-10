Мариинская больница в Петербурге объявила набор добровольцев для испытания вакцины от COVID американской компании МSD

Мариинская больница в Санкт-Петербурге объявила набор добровольцев для испытания вакцины от коронавируса американской компании МSD. Участниками исследования могут стать люди в возрасте от 18 лет, которые не были заражены коронавирусом и не прививались от этой инфекции, – сообщается на странице медучреждения в социальной сети ВКонтакте.
2020-09-10T13:35:21+03:00
2020-09-10T13:39:27+03:00
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13:35, 10 сентября 2020
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