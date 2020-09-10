Мария Колесникова остается в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Обвинения ей пока не предъявлены. Допрос продолжается, — сообщила адвокат Людмила Казак. Она отказалась сообщить подробности, сославшись на подписку о неразглашении.

Сама Колесникова пожаловалась в Следственный комитет Белоруссии на угрозы убийством и длительным тюремным сроком со стороны силовиков, которые участвовали в ее задержании .Это сотрудники Комитета госбезопасности и Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью. Колесникова требует возбудить уголовное дело по статьям «похищение человека», «незаконное лишение свободы» и «угроза убийством».

Колесникову задержали в центре Минска 7-го сентября. Спустя два дня стало известно, что она находится в минском СИЗО №1.