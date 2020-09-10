СК просит отпустить под домашний арест бывшего делового партнера Сергея Фургала Николая Мистрюкова

Следственный комитет просит смягчить меру пресечения и отпустить под домашний арест бывшего делового партнера экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николая Мистрюкова. Он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как сообщает ТАСС, ходатайство поступило в Басманный суд. Заседание пройдет в ближайшее время.
2020-09-10T13:32:48+03:00
2020-09-10T13:40:34+03:00
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13:32, 10 сентября 2020
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