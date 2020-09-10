В Кремле заявляют, что готовы к взаимодействию, в том числе с ФРГ, для выяснения причин произошедшего с Навальным

В Кремле заявляют, что готовы к международному взаимодействию, в том числе с Германией, для выяснения причин произошедшего с Навальным. В частности, Москва добивается обмена информацией, но, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока нет ответных шагов со стороны немецких коллег.

Вчера власти Германии объявили, что отправили результаты проб Навального в Организацию по запрещению химического оружия, членом которого является и Россия. В Кремле на это заявляют, что не располагают информацией на этот счет, и настаивают на том, чтобы данные были переданы непосредственно в Москву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил ситуацию с отравлением Алексея Навального с инцидентом в Солсбери и с событиями после крушения малайзийского «Боинга». По словам Лаврова, Германия не отвечает на российские запросы, но требует расследования от России.