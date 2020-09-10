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13:07, 10 сентября 2020

Церковный суд решил отстранить от церкви схимонаха Сергия

Сам он на заседание не пришел.

Суд Екатеринбургской епархии постановил, что схимонах Сергий нарушил двадцать восьмое правило святых апостолов, то есть всё равно проводил служения в монастыре, несмотря на то, что РПЦ прямо запретило это делать. Теперь церковный суд направит представление об утверждении отлучения от церкви бывшего священника правящему архиерею. Официальный представитель епархии Анжела Тамбова сказала агентству ura.ru, что если церковное руководство одобрит это решение, то связь Сергия с Русской Православной Церковью будет окончательно разорвана.

Позиция самого бывшего священника на суде представлена не была. Он не пришел ни на одно из трёх заседаний, объясняя это проблемами со здоровьем. По словам Сергия, он испытывает душевное потрясение и боль, потому что патриарх Кирилл еще в марте одобрил специальную инструкцию в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее Сергий неоднократно называл пандемию выдумкой и призывал людей ходить в храмы, несмотря на запреты со стороны как светских, так и церковных властей.

Как уточняет агентство «Интерфакс», схимонах Сергий еще может оспорить решение суда. Будет ли он это делать — пока неизвестно.



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