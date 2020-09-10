Оперативный штаб сообщает о том, что в России за сутки выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с начала августа – 5363 случая. Лидером по-прежнему остается Москва. В столице за сутки COVID-19 подтвердился почти у 700 человек.

Никаких новых ограничений в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в России, по данным Интерфакса, не планируется. Агентство ссылается на источник в правительстве. Там отмечают, что в целом ситуация стабильная и контролируется. При этом собеседник Интерфакса отметил, что в случае взрывного роста заболеваемости в регионах ограничительные меры могут быть возвращены. Решения будут принимать местные власти.