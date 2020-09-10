Противоречивая информация приходит из Берлина относительно состояния Алексея Навального

Журнал Spiegel утверждает, что политик уже разговаривает. Представители оппозиционера отмечают, что публикация содержит большое количество неточностей.

Последний официальный комментарий от немецких медиков прозвучал в понедельник, когда клиника «Шарите» сообщила об улучшении самочувствия основателя ФБК. Он вышел из комы и реагирует на речь. По данным Spiegel, Навальный уже может говорить и вероятно может даже вспомнить подробности произошедшего с ним на борту самолета, следовавшего рейсом «Томск-Москва».

Заявления Навального могут угрожать тем, кто стоит за его нападением, поэтому власти ФРГ решили увеличить количество полицейских в больнице. Немецкое издание подтверждает данные газеты Zeit о применении против политика нового более токсичного яда из группы «Новичок», который могли сделать только в специальной военной лаборатории.

Статья в Spiegel в основном сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей, написала у себя в Твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. При этом никаких новых достоверных данных о здоровье основателя ФБК она не привела. Полиция Берлина не смогла подтвердить усиление мер безопасности в отношении Навального, сообщает ТАСС.

В Кремле утверждают, то Владимир Путин не обещал никому создать комиссию по расследованию отравления Алексея Навального. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление итальянского премьер-министра Джузеппе Конте. Джузеппе Конте в интервью газете «Фольо» заявил о том, что Владимир Путин обещал создать комиссию по Навальному, а также сотрудничать с немецкими властями.