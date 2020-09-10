В Кремле предпочитают непосредственную передачу Германией в Россию результатов анализов Навального – Песков

В Кремле предпочитают непосредственную передачу Германией в Россию результатов анализов Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не знаем, что передано в ОЗХО, как это передано, мы не имеем никакой информации. Но,конечно, мы предпочитаем все-таки непосредственную передачу этих анализов нам», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что «судя по результатам омской и московской лабораторий, отравляющих веществ нет».

«Это результаты анализов одной (берлинской – ЭМ.) лаборатории и, не зная, что это за результаты, мы не можем вообще ничего говорить. Пока только остается недоумевать, почему до сих пор имеются какие-то трудности с тем, чтобы этими результатами поделиться с нами», — сказал он.

Германия передала в Организацию по запрещению химического оружия результаты проб российского политика Алексея Навального. Ранее в Берлине заявили, что причиной его состояния стало отравление в России химическими соединениями из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». В Минобороны ФРГ сообщили, что поскольку Россия является членом ОЗХО, Берлин не видит необходимости в передаче ей доказательств своих выводов по делу об отравлении Алексея Навального.