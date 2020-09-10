Минпросвещения запустит специальный канал для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школах

Министерство просвещения намерено запустить на портале госуслуг специальный канал для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школах. Утверждается, что это необходимо для того, чтобы чиновники ведомства владели более полной информацией.
2020-09-10T12:34:39+03:00
2020-09-10T12:34:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706869-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)