Суд в Москве сегодня должен рассмотреть апелляцию на штраф главе международного правозащитного центра «Мемориал»

Ян Рачинский напомнил, что это связано с отсутствием маркировки иностранного агента. Сегодня также будут рассмотрены апелляции на штрафы международному «Мемориалу» и правозащитному центру «Мемориал».
2020-09-10T12:33:56+03:00
2020-09-10T12:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 10 сентября 2020
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