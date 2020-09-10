ФОМ утверждает, что почти 40% россиян, знающих о протестах в Белоруссии, одобряют действия Александра Лукашенко

Фонд общественного мнения утверждает, что почти 40% россиян, знающих о протестах в Белоруссии, одобряют действия Александра Лукашенко. Среди них половину составляют люди старше 60 лет. Они исходят из того, что Лукашенко — президент и действует в рамках закона. 21% россиян считает действия Лукашенко неправильными. Они говорят о том, что он не владеет ситуацией, накаляет обстановку, и при этом у граждан Белоруссии есть причины для протеста.
2020-09-10T12:33:30+03:00
2020-09-10T12:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 10 сентября 2020
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