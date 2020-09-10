Интерфакс: Никаких новых ограничений в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в России не планируется

Агентство ссылается на источник в правительстве. Там отмечают, что в целом ситуация стабильная и контролируется. При этом собеседник Интерфакса отметил, что в случае взрывного роста заболеваемости в регионах ограничительные меры могут быть возвращены. Решения будут принимать местные власти.

В России, согласно официальным данным, за сутки выявлено более 5360-ти случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала августа. Почти у 700 человек COVID-19 подтвержден в Москве. В стране жертвами коронавируса за день стали 128 человек, в то время как накануне – 142.