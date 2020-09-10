В Кремле называют недопустимыми намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Алексея Навального

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который считает высокой вероятность того, что атака на оппозиционного политика была организована с участием высокопоставленных российских чиновников. Также Песков отрицает, что Владимир Путин пообещал премьеру Италии Джузеппе Конте создать комиссию по расследованию отравления Навального.