В Кремле называют недопустимыми намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Алексея Навального

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который считает высокой вероятность того, что атака на оппозиционного политика была организована с участием высокопоставленных российских чиновников. Также Песков отрицает, что Владимир Путин пообещал премьеру Италии Джузеппе Конте создать комиссию по расследованию отравления Навального.
2020-09-10T12:30:57+03:00
2020-09-10T12:30:56+03:00
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12:30, 10 сентября 2020
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