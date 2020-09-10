Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» о возмещении вреда окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ

Ущерб, нанесенный природе, ведомство оценило в 148 млрд. рублей.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в группу «Норникеля» из-за разрушения резервуара разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Которые попали в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, впадающий в крупное озеро Пясино.

Ранее Росприроднадзор дважды направлял в адрес компании просьбы погасить штраф в досудебном порядке. Представители «Норникеля» заявляли о несогласии с суммой ущерба, подчеркивая, что масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, была определена некорректно. Однако никаких альтернативных расчетов не предоставили

В итоге Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Красноярского края.

По оценкам специалистов, устранение последствий ЧП под Норильском займёт несколько лет.