За день количество новых случаев коронавируса в России снова превысило пять тысяч

В последнее время графики показывают рост заболеваемости.

За минувшие сутки по стране выявили 5 363 новых случая заражения, — сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю коронавируса. По сравнению со вчерашним днём, этот показатель вырос сразу на две сотни. В целом, постепенный рост, за исключением нескольких дней, продолжается в России с последних чисел августа.

Самый активный рост количества заболевших зафиксировали в Москве, это почти 700 человек за день. За ней идут Санкт-Петербург, где выявили 215 случаев, а потом — Подмосковье и Нижегородская область.

В целом, новых заразившихся нашли почти во всех регионах России. Меньше всего — на Чукотке. Там согласно официальной статистике со вчерашнего утра коронавирусом заразился только один человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения всего в мире выявили более 27-ми миллионов случаев заражения новой болезнью. Тяжелейшая эпидемиологическая обстановка наблюдается в США, Индии и Бразилии.