Джузеппе Конте сказал, что Путин в телефонном разговоре обещал создать комиссию по расследованию отравления Навального

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью газете «Фольо» сказал, что Владимир Путин в телефонном разговоре обещал ему создать комиссию по расследованию отравления Алексея Навального, а также пообещал сотрудничать с немецкими властями. В Кремле пока эту информацию не прокомментировали.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш называет сильно преувеличенной информацию в публикациях Der Spiegel и издания «Инсайдер». Она написала в Твиттере, что она содержит много фактических неточностей. Каких именно, Ярмыш не уточняет. Der Spiegel и «Инсайдер», между тем, утверждают, что Навальный пришел в себя. Он уже вспомнил события до того, как потерял сознание в самолете. Охрана берлинской больницы «Шарите» усилена. Как передает Reuters, в полиции данную информацию пока не комментируют.

Несмотря на серьезную угрозу, Алексею Навальному следует вернуться в Россию, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он также поддержал идею «умного голосования», предложенную Алексеем Навальным.