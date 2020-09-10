Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Такое решение принял Суд екатеринбургской епархии, передает ТАСС. Напомним, ранее Сергий был лишен сана. Сергий стал известен после своих высказываний о коронавирусе. Он считает, что никакой угрозы нет, и позволял себе грубо говорить о тех, кто вводил ограничения из-за пандемии.