Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Такое решение принял Суд екатеринбургской епархии, передает ТАСС. Напомним, ранее Сергий был лишен сана. Сергий стал известен после своих высказываний о коронавирусе. Он считает, что никакой угрозы нет, и позволял себе грубо говорить о тех, кто вводил ограничения из-за пандемии.
2020-09-10T11:56:50+03:00
2020-09-10T12:03:13+03:00
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11:56, 10 сентября 2020
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