Член президиума Координационного совета Белоруссии Колесникова не жалуется на условия содержания в СИЗО – адвокат

Член президиума Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова не жалуется на условия содержания в СИЗО. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Людмила Казак.

«Вчера нам наконец удалось узнать где находится Мария, я ее посетила. Условия в СИЗО пока не вызывают у нее никаких особенных нареканий. Ее пока ни в чем не обвиняют, подозревают в причастности к делу, которое было возбуждено 20 августа, по сути, насильственного свержения конституционного строя», — сказала она.

По словам адвоката, М.Колесникова подтвердила, что ей пришлось порвать свой паспорт, чтобы ее не выдворили за пределы Белоруссии насильно. Защита М.Колесниковой будет обжаловать ее содержание под стражей.

В понедельник соратники Марии Колесниковой сообщили, что ее похитили в Минске. Как стало известно позже, люди в масках насильно доставили ее к границе с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что М.Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы.