Росприроднадзор подал в суд иск к «Норникелю» о возмещении штрафа в 148 миллиардов рублей

Это связано с аварией на одном из предприятий Норильско-Таймырской энергетической компании. В конце мая из его хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в местные реки. Кстати, ранее в «Норникеле» не соглашались с суммой ущерба, которую определил Росприроднадзор.