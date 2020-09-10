Росприроднадзор подал в суд иск к «Норникелю» о возмещении штрафа в 148 миллиардов рублей

Это связано с аварией на одном из предприятий Норильско-Таймырской энергетической компании. В конце мая из его хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в местные реки. Кстати, ранее в «Норникеле» не соглашались с суммой ущерба, которую определил Росприроднадзор.
2020-09-10T11:34:54+03:00
2020-09-10T11:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 10 сентября 2020
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