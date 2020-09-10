Гособвинение просит 3 года условно для двукратного чемпиона России по боксу Георгий Кушиташвили, которого обвиняют в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Сам спортсмен свою вину признал полностью. Пострадавшему возмещен ущерб. Как ожидается, сегодня суд в Москве огласит приговор по этому делу.
2020-09-10T11:34:30+03:00
2020-09-10T11:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 10 сентября 2020
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