Гособвинение просит 3 года условно для двукратного чемпиона России по боксу Георгий Кушиташвили, которого обвиняют в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Сам спортсмен свою вину признал полностью. Пострадавшему возмещен ущерб. Как ожидается, сегодня суд в Москве огласит приговор по этому делу.