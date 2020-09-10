Во многих странах продолжают ужесточать карантинные меры из-за роста числа инфицированных

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о том, что в Великобритании теперь нельзя собираться группами больше шести человек. Джонсон пообещал, что прежде всего будут следить за молодыми людьми. Среди них, по статистике, наибольшее число разносчиков вируса.