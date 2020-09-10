Во многих странах продолжают ужесточать карантинные меры из-за роста числа инфицированных

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о том, что в Великобритании теперь нельзя собираться группами больше шести человек. Джонсон пообещал, что прежде всего будут следить за молодыми людьми. Среди них, по статистике, наибольшее число разносчиков вируса.
2020-09-10T11:34:07+03:00
2020-09-10T11:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 10 сентября 2020
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