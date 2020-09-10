Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова пожаловалась в СК на угрозы убийством

Она утверждает, что также звучали угрозы лишить ее свободы на срок до 25 лет. В своем заявлении Колесникова пишет, что после отказа покинуть страну ее поместили в камеру, где держали около часа. Сейчас в Минске идет допрос оппозиционного политика. Она является подозреваемой по делу о попытке захвата власти.