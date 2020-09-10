Полиция Берлина пока отказывается комментировать сообщения об усилении охраны Алексея Навального в клинике «Шарите»

Об этом сообщает агентство Reuters. Журнал Der Spiegel и издание «Инсайдер», ссылаясь на свои источники, утверждают, что охрана усилена после того, как Алексей Навальный пришел в себя и вспомнил все, что происходило до того, как он потерял сознание в самолете. По информации изданий, российский политик полностью пришел в себя.
2020-09-10T11:32:29+03:00
2020-09-10T11:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 10 сентября 2020
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