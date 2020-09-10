Отравление Навального может стать поводом для серьезного ухудшения отношений с Западом – Ходорковский

Отравление Алексея Навального может стать поводом для серьезного ухудшения отношений с Западом. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный деятель Михаил Ходорковский.

«То, что они недооценивали международную реакцию на еще одно отравление, недооценивали лабораторные возможности Запада – это, конечно, очередная критическая ошибка власти. Вчера я участвовал в целом ряде видеоконференций с ведущими европейскими экспертами. Критической для них вопрос, что было уже несколько случаев, — последний случай в Берлине, — когда было видно, что Россия применяет силу на суверенной территории других стран. Это вызвало дикое раздражение, Навальный послужил триггером. В данном случае мы имеем дело с переходом конфликта в состоянии реальной холодной войны с Европой, поскольку Европа считает, что Путин пытается нарушить ее суверенитет. Отравление это неприемлемый метод, который применяет только именно Путин», — сказал он.

При этом М.Ходорковский добавил, что, несмотря на риск нового покушения на жизнь, после выздоровления Алексею Навальному стоит вернуться в Россию для продолжения политической деятельности.

По данным источников издания «Инсайдер», Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. А.Навальный был госпитализирован 20 августа. Немецкие врачи, которые сейчас оказывают ему помощь, уверены, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок».