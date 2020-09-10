Власти решили разрешить рыбакам-любителям Мурманской области продавать свой улов

Регион вместе с Томской, Сахалинской и Магаданской областями вошел в число субъектов РФ, где будет реализована данная инициатива.

Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса поддержала идею Мурманской области о легализации продажи улова водных биологических ресурсов рыбаками-любителями.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, инициатива важна для жителей прибрежных поселков, которые ловят рыбу для собственных нужд. Теперь они смогут легально продавать улов.

По словам губернатора, на прилавках появится больше свежей качественной рыбы. Также реализация комплекса даст людям легально заниматься своей деятельностью, а прибрежным поселкам – получить экономическое развитие. Для рыбалки будут определены специальные места. Также организуют ветеринарный контроль, а занимающиеся ловлей безработные смогут получить статус самозанятые.

Сейчас рыбаки-любители не могут продавать свой улов. По закону «О любительском рыболовстве» граждане могут заниматься рыбалкой для «удовлетворения личных целей» и в рамках физкультурных и спортивных мероприятий.