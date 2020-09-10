В России, согласно официальным данным, за сутки выявлено более 5360 случаев заражения коронавирусом

Это максимум с начала августа. Почти у 700 человек COVID-19 подтвержден в Москве. В стране жертвами коронавируса за день стали 128 человек, в то время как накануне – 142.
2020-09-10T11:06:00+03:00
2020-09-10T11:06:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:06, 10 сентября 2020
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