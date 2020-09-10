Белорусские следователи в эти минуты допрашивают одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову

Политика обвиняют в призывах к захвату власти.

После инцидента на белорусско-украинской границе во вторник, когда Колесникова отказалась покидать страну и порвала свой паспорт, член президиума координационного совета оппозиции пропала из виду, но позже обнаружилась в одном из минских СИЗО. Ее обвиняют в призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета. Статья уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В 10 утра в изоляторе начался допрос заключенной под стражу, сообщила пресс-служба экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. О ходе следственных действий соратники Колесниковой не сообщают.

Известно, что дома у политика прошли обыски. Очевидцы рассказывают, что люди в черных масках и штатском взломали входную дверь и вынесли компьютер и несколько папок с документами. По словам адвоката Людмилы Казак, на теле Колесниковой есть ушибы. Защитник попросит провести экспертизу. Со слов юриста, оппозиционер также столкнулась с угрозами физической расправы.

Писательница Светлана Алексиевич остается единственном членом президиума координационного совета оппозиция, которая до сих на свободе и не покинула Белоруссию под давлением силовиков.