Обыски по делу ЮКОСа показывают важность выборов 13 сентября для властей – Ходорковский

Обыски по делу ЮКОСа показывают важность выборов 13 сентября для властей. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный деятель Михаил Ходорковский.

«Обыски проходили под прикрытием дела ЮКОСа во всех регионах, где сейчас представители «Открытки» участвуют в подготовке к выборам 13 сентября. Эти обыски показывают то, что мы должны были понять из событий в Минске, что любые выборы, самый нечестные, для диктатуры – это дикий стресс, диктатуры этого ужасно боятся. И поэтому, на мой взгляд, ответ на вопрос, участвовать или не участвовать в выборах, в подавляющем большинстве случаев – участвовать», – сказал он.

М.Ходорковский добавил, что все больше людей участвуют в легальном противостоянии власти через выборы.

«Они не смогли пройти по всем 500 кандидатам, которые будут участвовать в выборах в тех регионах, где «Открытка» помогает людям идти на выборы. Им просто рук не хватает, так оно и должно быть. Чем больше народу участвует в противостоянии с властью таким образом, тем меньше у власти рук хватает на другие безобразия», — заключил он.

Накануне силовики пришли с обысками в московский офис «Открытой России», к сотрудникам и кандидатам проекта «Объединенные демократы», а также в редакцию издания «МБХ Медиа». Формально обыски связаны с делом ЮКОСа 2003 года.