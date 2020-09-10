Московская мэрия сообщает о начале внеплановой проверки газового оборудования в жилых домах

По слова заместителя мэра Петра Бирюкова, особое внимание будет уделяться состоянию внутридомового газопровода. Специалисты «Мосгаза» будут проводить с жильцами инструктаж и раздавать памятки по безопасной эксплуатации газа в быту.
2020-09-10T10:36:34+03:00
2020-09-10T10:36:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706817-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:36, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)