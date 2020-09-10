Инцидент произошел утром на станции метро «Строгино» в Москве

На рельсы упала женщина. Она жива, но получила серьезные травмы, — сообщает пресс-служба подземки. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии пришлось приостанавливать. Сейчас оно вошло в график.
2020-09-10T10:36:17+03:00
2020-09-10T10:36:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:36, 10 сентября 2020
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