Пресс-секретарь Навального называет сильно преувеличенной информацию в публикациях Der Spiegel и «Инсайдера»

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш называет сильно преувеличенной информацию в публикациях газеты Der Spiegel и издания «Инсайдер». Она написала в Твиттере, что она содержит много фактических неточностей. Каких именно, Ярмыш не уточняет. Der Spiegel и «Инсайдер», между тем, утверждают, что Навальный пришел в себя. Он уже вспомнил события до того, как потерял сознание в самолете. Охрана берлинской больницы «Шарите» усилена. Как передает Reuters, в полиции данную информацию пока не комментируют.
2020-09-10T10:34:31+03:00
2020-09-10T10:34:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 10 сентября 2020
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