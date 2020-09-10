Пресс-секретарь Навального называет сильно преувеличенной информацию в публикациях Der Spiegel и «Инсайдера»

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш называет сильно преувеличенной информацию в публикациях газеты Der Spiegel и издания «Инсайдер». Она написала в Твиттере, что она содержит много фактических неточностей. Каких именно, Ярмыш не уточняет. Der Spiegel и «Инсайдер», между тем, утверждают, что Навальный пришел в себя. Он уже вспомнил события до того, как потерял сознание в самолете. Охрана берлинской больницы «Шарите» усилена. Как передает Reuters, в полиции данную информацию пока не комментируют.