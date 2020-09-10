Премьер-министр Италии: Владимир Путин пообещал создать комиссию для расследования обстоятельств отравления Навального

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что Владимир Путин в разговоре с ним пообещал создать комиссию для расследования обстоятельств отравления Алексея Навального. Глава правительства Италии заявил об этом в интервью газете «Фольо». Со слов Конте, Путин также выразил готовность сотрудничать с властями Германии.

Согласно данным Кремля, последний телефонный разговор Путина и Конте состоялся 26 августа. Российская сторона тогда отмечала, что Путин указал на недопустимость голословных обвинений в адрес России из-за отравления Навального.