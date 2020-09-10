Видео в интернете необходимо регулировать по правилам телевидения

Такое предложение содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы.

Телеканалы и сервисы, через которые можно смотреть видео в сети, должны иметь схожие принципы регулирования, отмечают вещатели. По их мнению, молодежь и люди среднего возраста для получения медиаконтента все чаще используют интерактивную цифровую среду в сервисах формата YouTube или «ВКонтакте».

Авторы концепции считают, что Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним к тем, которые действуют для вещателей. Это должно касаться, в частности, правил размещения рекламы, структуры владения и возрастной классификации.

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации.

О том, что вещатели работают над созданием концепции, в начале года сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Однако из-за пандемии работы были приостановлены.