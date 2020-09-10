В Лондоне состоятся экстренные переговоры с участием представителей Еврокомиссии по Brexit

В Брюсселе обеспокоены британским законопроектом, который идет вразрез с ранее достигнутыми договоренностями.

Евросоюз ждет от Королевства разъяснений относительно полного и своевременного выполнения Соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Решать возникшие вопросы летит замглавы Еврокомиссии Марош Шевчович. Он примет участие в экстренном заседании Совместного комитета по Brexit.

Тревогу функционеров вызвала публикация правительством законопроекта о внутренних рынках Британии. В нем допускаются положения, которые нарушают соглашения Брюсселя и Лондона об условиях прекращения членства в Евросоюзе. Отдельные пункты будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным и национальным правом.

Как отмечает ТАСС, речь идет о закреплении статуса Северной Ирландии как части таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющей доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС. Документ уже вызвал негативную реакцию, в том числе в Уэльсе и Шотландии.

Голосование по законопроекту намечено в британском парламенте на следующую неделю. До конца этого года Лондон и Брюссель должны заключить соглашения о сотрудничестве в различных сферах.