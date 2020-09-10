В Минске, по данным правозащитного центра «Весна», задержаны более 10 человек

В Минске, по данным правозащитного центра «Весна», задержаны более 10-ти человек, которые участвовали в акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Накануне стало известно, что она находится в СИЗО по подозрению в призывах к захвату власти.

Колесникова не жалуется на условия содержания, — рассказал в эфире «Эха Москвы» ее адвокат Людмила Казак. Адвокат утверждает, что Марии Колесниковой угрожали физической расправой в Главном управлении МВД Белоруссии по борьбе с организованной преступностью.