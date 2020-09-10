The Insider и Der Spiegel: Алексей Навальный пришел в себя после покушения

По данным изданий The Insider и Der Spiegel, политик Алексей Навальный пришел в себя после покушения, врачи дают позитивный прогноз на восстановление. Политика, как утверждают власти Германии, отравили веществом из группы «Новичок», к этому могут быть причастны российские власти.

Состояние здоровья Алексея Навального лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации. Ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета. Об этом со ссылкой на источники говорится в материале, подготовленном расследователями Bellingcat и изданиями The Insider и Der Spiegel. По их данным, врачи рассчитывают, что политик восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. К нему начали пускать посетителей, при этом охрана Навального в немецкой клинике усилена. Однако в полиции агентству РИА Новости сказали, что не знают, откуда эти данные. Как пишет The Insider, медики считают, что спасти Навального удалось благодаря решению пилотов посадить самолет в Омске, а также врачам, сразу же вколовшим ему атропин – антидот к яду. Ранее об этом также написало немецкое издание Die Zeit. По его информации, Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок», и должен был умереть на борту самолета. Учитывая сложность производства такого вещества и слежку российских спецслужб за политиком, журнал делает вывод, что к покушению причастен Кремль.

Навальный впал в кому 20 августа. Российские врачи утверждают, что не обнаружили никаких отравляющих веществ. Они считают, что состояние политика обусловлено нарушением углеводного баланса