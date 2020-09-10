В Сенате США сегодня состоится голосование по законопроекту о дополнительных стимулах в экономику на 500 млрд долларов

В Сенате США сегодня состоится голосование по законопроекту о дополнительных стимулах в экономику на 500 миллиардов долларов, который внесли республиканцы и который сразу же пообещали заблокировать демократы.

Несколько недель назад в США закончилось действия закона о госпомощи экономике на 3 триллиона долларов в связи с пандемией коронавируса. Но республиканцы и демократы так и не смогли договориться о новом пакете помощи. В итоге Республиканская партия решила представить свою версию нового закона об ограниченной помощи экономике на 500 млрд долларов, которая включает, в частности, доплаты к пособию по безработице по 300 долларов в неделю до 27 декабря (предыдущая доплата в виде 600 долларов в неделю перестала начисляться в июле), кредиты малому бизнесу, 16 миллиардов на тестирование коронавируса и 31 миллиард на разработку вакцины. Законопроект республиканцев не включает положения, которые являются ключевыми для демократов, в первую очередь, новые чеки на 1200 долларов всем американцам с доходом ниже 75 тысяч долларов в год и финансирование для штатов. Поэтому лидеры демократической партии в Конгрессе уже пообещали проголосовать против законопроекта республиканцев — что означает, что закон не имеет шансов быть принятым.

В мае демократы предложили новый пакет помощи экономике и населению на 3 триллиона долларов — тот законопроект заблокировала Республиканская партия.