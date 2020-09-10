В Мурманской области, по данным РБК, проведут эксперимент по продаже улова рыбаками-любителями

Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии. Там, впрочем, отмечали, что при реализации этой идеи есть большие риски, поэтому необходимо создать механизм контроля за выловом. Сейчас, согласно закону, граждане могут заниматься рыбалкой только в личных целях.
2020-09-10T09:33:00+03:00
2020-09-10T09:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 10 сентября 2020
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