Полиция в Челябинске проверяет информацию о нападении на координатора местного штаба Алексея Навального

Алексея Барабошкина избили минувшей ночью. Сейчас он находится в больнице с подозрением на травму головы. Соратники утверждают, что деньги и телефон у него не взяли, и отмечают, что в последнее время в адрес Барабошкина звучали угрозы.
2020-09-10T09:32:03+03:00
2020-09-10T09:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 10 сентября 2020
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