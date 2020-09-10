Алексей Навальный, по данным источников издания «Инсайдер», полностью пришел в себя после того, как его вывели из комы

Алексей Навальный, по данным источников издания «Инсайдер», полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Утверждается, что ему удалось вспомнить события, которые предшествовали отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в самолете. «Инсайдер» также отмечает, что охрана берлинской больницы " Шарите" усилена. Если раньше к политику допускали только врачей и жену, то теперь разрешен допуск посетителей – правда, для этого нужно преодолеть три кордона охраны.
2020-09-10T09:30:54+03:00
2020-09-10T09:44:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706783-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3313103.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)