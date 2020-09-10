ВОЗ: Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцин от COVID-19 будут известны в начале 2021 года

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцин от COVID-19 будут известны в начале 2021 года, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В России массовую вакцинацию планируют начать уже до Нового года.

Первые несколько сотен миллионов доз препарата от коронавируса стоит ждать к середине следующего года. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в мире разрабатывается более 200 вакцин от коронавируса, 30 из них уже тестируются на людях.

В организации выразили надежду что одна или более из этих вакцин будет безопасна и эффективна в защите от инфекции, однако о каком точно из этих препаратов речь, пока неизвестно. Только результаты третьей фазы внесут ясность», — отметили в организации.

9 сентября стартовала третья фаза испытаний российской вакцины от COVID-19 Sputnik V. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что массовые поставки препарата в российские регионы планируется начать в ноябре-декабре.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса из-за проявления у одной из участниц тестирования неврологического симптома, схожего с симптомом воспаления спинного мозга.