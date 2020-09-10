Число жертв коронавируса в мире уже превысило 900 тысяч человек

Это данные американского университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу летальных исходов Соединенные Штаты. Затем идут Бразилия и Индия. Согласно данным российских властей, в нашей стране жертвами коронавируса стали более 18-ти тысяч человек.
2020-09-10T09:04:18+03:00
2020-09-10T09:04:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:04, 10 сентября 2020
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