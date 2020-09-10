Кипр блокирует введение санкций Евросоюза в отношении Белоруссии, пишут западные СМИ

По их данным, таким образом Никосия добивается ужесточения ограничительных мер в отношении Турции.

Для принятия санкции против Минска все 27 государств Евросоюза должны их поддержать, но власти Кипра решили обернуть эту ситуацию в свою пользу – они не стали соглашаться с предложенными мерами, требуя сначала усилить давление на Турцию. Никосия добивается включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра, сообщает агентство Bloomberg. Агентство France-Presse, ссылаясь на свои источники, пишет, что неясно, удастся ли урегулировать спор в ближайшее время, но похоже, что к консенсусу стороны не смогут прийти до следующей встречи министров иностранных дел ЕС – она состоится 21 сентября. Затем состоится саммит лидеров Евросоюза, на котором будут обсуждаться все более напряженные отношения с Турцией.

С момента, когда министры иностранных дел стран ЕС заявили о готовности ввести санкции против Белоруссии прошел уже почти месяц. Идет работа над так называемыми «черными списками», в которые могут попасть около 40 граждан Белоруссии.

Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. За фальсификацию голосования, насильственный разгон протестов и давление на оппозицию Брюссель собирается ввести персональные санкции