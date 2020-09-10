Майк Помпео допустил, что к отравлению Навального могут быть причастны высшие российские чиновники

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что существует большая вероятность причастности высокопоставленных российских чиновников а отравлению Алексея Навального. По его словам, Вашингтон сделает все возможное, чтобы установить виновных.

Накануне стало известно, что Германия передала в Организацию по запрещению химического оружия результаты проб, взятых у политика. Таким образом Берлин хочет вовлечь в процесс нейтральную сторону, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что любые выводы ОЗХО по отравлению Навального не будут иметь силы без доказательств.