В Чехии почта будет бесплатно рассылать респираторы и медицинские маски жителям республики старше 60 лет

С сегодняшнего дня в Чехии почта будет бесплатно рассылать респираторы и медицинские маски жителям республики старше 60-ти лет. Соответствующее решение ранее было принято правительством. В Чехии вторые сутки подряд фиксируют более тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее число тех, у кого подтвержден COVID-19 с начала пандемии, превышает 31 тысячу.
2020-09-10T08:34:19+03:00
2020-09-10T08:34:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706753-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)