В Чехии почта будет бесплатно рассылать респираторы и медицинские маски жителям республики старше 60 лет

С сегодняшнего дня в Чехии почта будет бесплатно рассылать респираторы и медицинские маски жителям республики старше 60-ти лет. Соответствующее решение ранее было принято правительством. В Чехии вторые сутки подряд фиксируют более тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее число тех, у кого подтвержден COVID-19 с начала пандемии, превышает 31 тысячу.