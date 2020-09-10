Военные Турции и Греции, как ожидается, обсудят возможности урегулирования конфликта в Средиземном море

Встреча должна состояться в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Переговоры планировались еще во вторник, но были перенесены. По информации агентства Рейтер, это произошло по запросу военного комитета Северо-атлантического альянса. Ранее генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что союзники согласились вступить в технические переговоры под эгидой НАТО, чтобы создать механизмы для предотвращения военного конфликта и снизить риск вооруженного инцидента в Восточном Средиземноморье.

Афины не признают заключенный в ноябре прошлого года Анкарой и Триполи меморандум о разграничении морских зон между Турцией и Ливией. По оценке МИД Греции, документ лишает находящиеся между этими странами греческие острова права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. Яблоком раздора стали находящиеся там нефтегазовые месторождения, на которые претендуют Турция, Греция и Кипр.

Анкара периодически проводит там геологоразведочные работы и развернула в спорных водах военные корабли. Греция также привела в боевую готовность вооруженные силы, пообещав защищать свои суверенные права.