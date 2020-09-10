РБК: Страны ЕС не договорились о санкциях против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра

Странам Евросоюза, по данным источника РБК, не удалось договориться о санкциях против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра. Эта страна добивается того, чтобы ЕС добавил в санкционный список 7 турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Пока Брюссель не примет против них меры, Кипр не будет поддерживать совместные решения по ограничительным мерам в отношении Минска.