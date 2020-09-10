РБК: Страны ЕС не договорились о санкциях против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра

Странам Евросоюза, по данным источника РБК, не удалось договориться о санкциях против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра. Эта страна добивается того, чтобы ЕС добавил в санкционный список 7 турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Пока Брюссель не примет против них меры, Кипр не будет поддерживать совместные решения по ограничительным мерам в отношении Минска.
2020-09-10T08:33:15+03:00
2020-09-10T08:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 10 сентября 2020
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