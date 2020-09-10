Российский политик Алексей Навальный, как утверждает немецкое издание Die Zeit, был отравлен новым типом «Новичка», более опасным, чем предыдущие известные виды этого вещества. По замыслу отравителей оппозиционер должен был умереть в самолете. Издание пишет, что Навальный остался жив только благодаря цепочке счастливых случайностей – действиям пилота, который сразу принял решение посадить самолет, и врачей, оперативно вколовших ему атропин. Die Zeit отмечает, что операцию с использованием новейшего яда могла провести только спецслужба.