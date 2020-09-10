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08:31, 10 сентября 2020

Российский политик Алексей Навальный, как утверждает немецкое издание Die Zeit, был отравлен новым типом «Новичка»

Российский политик Алексей Навальный, как утверждает немецкое издание Die Zeit, был отравлен новым типом «Новичка», более опасным, чем предыдущие известные виды этого вещества. По замыслу отравителей оппозиционер должен был умереть в самолете. Издание пишет, что Навальный остался жив только благодаря цепочке счастливых случайностей – действиям пилота, который сразу принял решение посадить самолет, и врачей, оперативно вколовших ему атропин. Die Zeit отмечает, что операцию с использованием новейшего яда могла провести только спецслужба.



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