Штаб Алексея Навального в Челябинске сообщает о том, что неизвестные избили их координатора

Утверждается, что нападение было совершено накануне поздно вечером. Деньги и телефон у Алексея Барабошкина не взяли. Из травмпункта его на «скорой» отправили в больницу с подозрением на травму головы. Соратники отмечают, что Алексею Барабошкину в последнее время поступали угрозы. Комментариев правоохранительных органов пока нет.