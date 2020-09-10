Штаб Алексея Навального в Челябинске сообщает о том, что неизвестные избили их координатора

Утверждается, что нападение было совершено накануне поздно вечером. Деньги и телефон у Алексея Барабошкина не взяли. Из травмпункта его на «скорой» отправили в больницу с подозрением на травму головы. Соратники отмечают, что Алексею Барабошкину в последнее время поступали угрозы. Комментариев правоохранительных органов пока нет.
2020-09-10T08:30:49+03:00
2020-09-10T08:30:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 10 сентября 2020
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